В Минагрополитики назвали общие потери агросектора от вторжения РФ

В Украине общие потери агросектора из-за полномасштабного вторжения РФ оцениваются в около 80 млрд долларов.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, ссылаясь на данные министра Виталия Коваля.

В этой цифре учтены не только прямые, но и косвенные убытки: нарушение логистики, рекультивацию, разминирование или потерю земель, подорожание удобрений и топлива и прочее.

В Министерстве также рассказали, что Виталий Коваль принял участие в презентации отчета Всемирного банка об убытках и потребности, которые возникли в результате широкомасштабного российского.

По оценке их экспертов на восстановление Украины необходимо 524 млрд долларов.

Среди приоритетов восстановление жилья, энергетики и критической инфраструктуры. А отдельное направление - аграрное.

По расчетам Всемирного банка, прямые убытки в агросекторе составили - 11,2 млрд долларов. Отдельным пунктом, 700 млн долларов - затраты на орошение и водные ресурсы.

Напомним:

Через три года после полномасштабного вторжения общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине составляет 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия, что в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины за 2024 год.