"Рух без бар’єрів" та фабрики-кухні: Мінрозвитку відібрало 9 проєктів відновлення України

Експертна група спільно з Європейським інвестиційним банком в рамках програми відновлення України ІІІ рекомендувала до фінансування дев'ять проєктів на загальну суму 1,1 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

"За результатами першого засідання експертної робочої групи за пропозиціями громад було виключено деякі проєкти, а до реалізації рекомендовано дев'ять проєктів з обсягом фінансування 1,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

До реалізації рекомендовано чотири заявки в рамках проєкту "Рух без бар'єрів" у Волинській та Івано-Франківській областях та п'ять заявок на будівництво фабрик-кухонь для закладів загальної середньої освіти у Вінницькій, Запорізькій, Київській, Львівській та Сумській областях.

Ці фабрики-кухні забезпечуватимуть понад 50 тис. стандартизованих порцій харчування для дітей щодня. Пілотні проєкти вже реалізуються в Бучі та Лозовій (Харківська обл.) і є частиною реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді.

У міністерстві зазначили, що з 11 по 30 вересня громади мали можливість подати пропозиції для отримання фінансування проєктів з відновлення та розвитку. Вони подали 677 заявок на суму 24,2 млрд грн.

Близько третини заявок на суму 8,6 млрд грн стосується систем опалення, водопостачання, водовідведення та мереж розподіленої генерації.

Понад 120 заявок – на будівництво медичних закладів (6,8 млрд грн) та майже 140 — на облаштування укриттів у громадах, у дитсадках й лікарнях (4,4 млрд грн).

Майже 130 проєктів – із завершення будівництва шкіл і дитсадків (2,3 млрд грн), створення фабрик-кухонь для шкільного харчування (1 млрд грн), будівництва житла для ВПО (0,15 млрд грн), а також 44 проєкти щодо безбар'єрності (0,85 млрд грн).

