Кредити бізнесу та населенню: які особливості їх зростання в Україні у кінці 2025 року

В Україні чисті гривневі кредити бізнесу та населенню зростали швидкими темпами два роки поспіль та за 2025 рік збільшилися більш ніж на третину.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Активне кредитування було стабільним джерелом приросту чистих активів банківського сектору, які зросли на 11% за IV квартал та на 17,2% за 2025 рік.

Основним компонентом гривневого портфеля бізнесу залишаються кредити малого та середнього бізнесу.

Також пожвавилося кредитування державних компаній, передусім сектору енергетики. Активізувалося кредитування і в іноземній валюті.

Швидше зростало кредитування терміном понад три роки, за галузями – позики компаніям гуртової торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, фінансових послуг, а також підприємствам галузей енергетики та машинобудування, зокрема ОПК.

Приріст чистих гривневих кредитів населенню за рік пожвавився до 33,9%, зокрема іпотечного – до 35,8%. Помітним є приріст обсягу автокредитів.

Нагадаємо:

У обсягах кредитування бізнесу по Україні спостерігається суттєва диспропорція:на Київ та область припадає 54,2% від кредитного портфеля, а на прифронтові території – лише 21,9%.