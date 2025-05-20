Видатки з держбюджету зросли на чверть: на що спрямували кошти

У січні-квітні із загального фонду державного бюджету профінансовано видатків на 1 185,8 млрд грн. Це на 25,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Держказначейства.

Він зазначив, що кошти спрямували на:

- оплату праці з нарахуваннями – 475,2 млрд грн (40,1% від загального обсягу видатків за 4 місяці, +86,7 млрд грн або +22,3% проти аналогічного періоду 2024 року), зокрема, на грошове утримання військовослужбовців – 365,2 млрд гривень;

- соціальне забезпечення (виплату пенсій, різних видів допомоги, стипендій) – 212,9 млрд грн (18%, +25,7 млрд грн або +13,7% порівняно з січнем-квітнем 2024 року), у тому числі:

74,2 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

33,7 млрд грн – на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей та інших вразливих категорій громадян;

20,7 млрд грн – на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 163,0 млрд грн (13,7% від загального обсягу видатків), зокрема;

149,2 млрд грн – на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

7,2 млрд грн – на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (який адмініструє програму "Доступні кредити 5-7-9%");

- оплату використання товарів і послуг – 160,4 млрд грн (13,5%), у тому числі:

83,9 млрд грн – для підтримки ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, оплату продуктів харчування та комунальних послуг);

50,2 млрд грн – на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

- обслуговування державного боргу – 92,5 млрд грн (7,8%, +28 млрд грн або +43,4% проти січня-квітня 2024 року);

- трансферти місцевим бюджетам – 53,9 млрд грн (4,5% від загального обсягу фінансування, +3,1 млрд грн або +6,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року).

Нагадаємо:

Видатки загального фонду державного бюджету України у лютому 2025 року становили 324 млрд грн, а загалом за перші два місяці року - 538 млрд грн, що на 26,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.