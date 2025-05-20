В Україні почали частіше купувати мотоцикли: які моделі популярні

У першому кварталі 2025 року українці купили 13,3 тисячі мотоциклів, це на 17% більше, ніж у відповідний період рік тому.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Крім того, чималий приріст торгів відбувся у квітні – сумарний обсяг сегмента 8400 одиниць, і це на 23,6% більше, ніж було у березні (хоч тут свого додає сезонність), але це також на 25,3% більше у порівнянні з квітнем 2024 року.

Згідно з дослідженням, серед загальної кількості:

- 50,5% мотоциклів були новими імпортованими з-за кордону (4238 шт.);

- 40,4% – купівлі-продажі мототехніки на внутрішньому ринку (3390 шт.);

- 9,2% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (772 шт.).

Зазначається, що на внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (407 договорів купівлі-продажу) та Yamaha (331 ДКП), а також Lifan (275 ДКП).

Імпорт мотоциклів з пробігом у першому кварталі поточного року тримався на японських марках, здебільшого це Honda (229 од.), Yamaha (161 од.), Suzuki (133) та Kawasaki (90).

Новою в Україні переважно купують мототехніку китайських виробників: у першому кварталі вкотре лідерами стали марки Spark (972 перших реєстрації), Musstang (676 ПР), та Lifan(624 ПР).

Нагадаємо:

Обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг за підсумками квітня становив 1,7 тис. шт. У порівнянні з березнем цього ж року це на 5,7% менше та на 52,2% менше відносно квітня 2024 року.

Сумарний обсяг сегмента електромобілів за підсумками квітня становив 8,2 тис., що на 4,8% більше, ніж у березні, та на 22,7% більше відносно торішніх показників квітня.