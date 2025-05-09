В Україні зростає сегмент електромобілів: які моделі найпопулярніші

Сумарний обсяг сегмента електромобілів за підсумками квітня склав 8,2 тис., що на 4,8% більше, ніж у березні, та на 22,7% більше відносно торішніх показників квітня.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Аналітики ІДА прогнозують, що цього року зростання продовжиться, оскільки основним рушієм буде те, що з 2026 року повертається повне розмитнення на електромобілі, а це потягне зростання цін на них на щонайменше 20-30%.

Щодо нової податкової політики США, за словами експертів, вона насамперед становить ризики для локальних американських виробників, тому подорожчання може стати ще більшим, і зачепить авто зі США, які дуже популярні саме в сегменті електро.

Щодо структури сегмента, то основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 57,3%, або 4704 шт (на 0,9% менше, ніж в березні, та на 40,6% більше, ніж торік).

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі легковиків групи BEV, частка 31,6%, кількість — 2595 шт (+10,1%, −1,8%).

Нові електроавто зайняли 11% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 904 шт (+24,3%, +30,1%).

На внутрішньому ринку найпопулярнішими є: Nissan Leaf (464 од.), Tesla Model 3 (273 од.), Tesla Model Y (171 од.). Серед імпортованих електроавто з пробігом – Tesla Model Y (530 од.), Nissan Leaf (519 од.), Tesla Model 3 (464 од.).

Лідером серед нових електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні у квітні, став BYD Song Plus — 170 авто. Друге місце посів Volkswagen ID.UNYX — 148 реєстрацій. Третім став Audi Q4 e-tron із результатом 74 авто.

Згідно з дослідженням ІДА, станом на 30 квітня в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 158,6 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 154,2 тис. Вантажівок на електротязі 3,4 тис., також є кілька електробусів (6 шт.), та близько 1 тис. одиниць мототехніки.

Нагадаємо:

Geely Automobile Holdings Ltd., що належить мільярдеру Лі Шуфу, готується викупити преміальний бренд електромобілів Zeekr.