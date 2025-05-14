В Україні скоротився ринок вантажівок: які моделі найпопулярніші

Обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг за підсумками квітня склав 1,7 тис. шт. У порівнянні з березнем цього ж року це на 5,7% менше та на 52,2% менше відносно квітня 2024 року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

"Числа квітня-травня минулого року не можна вважати індикативними величинами, оскільки сумарні обсяги ринку там були збільшені під впливом законодавчих змін", – зазначили аналітики.

Структура цього сегмента наступна: 75,6% (1294 шт.) — внутрішні перепродажі, 13,4% (230 шт.) — імпорт вживаних вантажівок; 3% (52 шт.) — імпорт нових, 7,9% (136 шт.) — продажі вироблених (або переобладнаних в заводських умовах) в Україні. Загальна частка нових машин цієї групи склала 10,9%.

Динаміка за окремими підсегментами наступна:

Внутрішні перепродажі: ( на 2,3% менше, ніж в минулому місяці та на 58,2% менше, ніж торік);

Імпорт вживаних: (−7,6%, −2,5%);

Імпорт нових: (−16,1%, −30,7%);

Вироблені в Україні: (−24,9%, −20,0%).

Згідно з дослідженням, найпопулярнішим типом у підсегменті вантажівок на внутрішньому ринку стали самоскиди, також стабільний попит був на фургони та бортові версії. Серед окремих моделей першість тут отримав Mercedes-Benz Atego, на другому місці Scania P-Series, на третьому — Iveco Daily.

Серед імпортних вживаних вантажівок найчастіше український автопарк поповнювали фургони з гідробортом, звичайні фургони, та фургони-рефрижератори. Трійка лідерів новоприбулих вантажівок виглядає так: Mercedes-Benz Atego на першому місці, Mercedes-Benz Sprinter другий, та MAN TGL на третій позиції.

Серед нових вантажних авто повною масою понад 3,5 т найбільший попит спостерігався на автокрани, самоскиди та фургони.

Серед окремих моделей лідером став переобладнаний підприємством Reform Citroen Jumper, друга позиція в інкасаторського фургона на базі Ford Transit, який після переобладнання отримав новий індекс VD C3/M3 FTCC. Третє місце дісталося Iveco T-Way.

Нагадаємо:

В Україні впродовж квітня 2025 року сумарно було куплено 3,5 тис. одиниць легкого комерційного транспорту (LCV). Це на 52,7% менше, ніж в квітні торік.