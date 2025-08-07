В липні українці імпортували понад 22 тисячі вживаних авто: ТОП-10 популярних моделей

Впродовж липня український автопарк поповнили понад 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 12% більше, ніж в липні торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

▫️електромобілі – 24%;

▫️дизельні – 19%;

▫️гібриди – 6%;

▫️авто з ГБО – 3%.

За даними Укравтопром, до ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 1056 од.;

2. TESLA Model Y - 733 од.;

3. RENAULT Megane - 724 од.;

4. VOLKSWAGEN Tiguan - 674 од.;

5. SKODA Octavia - 669 од.;

6. AUDI Q5 - 654 од.;

7. NISSAN Rogue - 603 од.;

8. TESLA Model 3 - 567 од.;

9. NISSAN Leaf - 522 од.;

10. VOLKSWAGEN Passat - 495 од.

Зазначається, що середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

Всього з початку року українці придбали 135,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 2% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.

Нагадаємо:

В Україні у червні автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%.