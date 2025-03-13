Українці на понад третину збільшили купівлю гібридних авто: популярні моделі

У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Заначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (324 од.).

Другий результат у NISSAN Qashqai (76 од.) Третій за популярністю - TOYOTA Yaris Cross (62 од.).

Щодо імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками, то першість у FORD Fusion US (57 од.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (52 од.) та TOYOTA Camry (37 од.).

Нагадаємо:

У лютому український автопарк поповнили майже 17 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% менше, ніж рік тому.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: дизельні – 23%; електромобілі – 22%; гібриди – 5%; авто з ГБО – 4%.