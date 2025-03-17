Мировые бестселлеры среди авто: какие модели самые продаваемые в этом году

Мировой рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году возглавил кроссовер Toyota RAV4.

Об этом сообщает "Укравтопром", ссылаясь на данные Fоcus2mоvе.

Отмечается, что несмотря на рост количества новых электромобилей в ТОП-10 попала только одна электрическая модель - Tesla Model Y.

ТОП-10 мировых бестселлеров января 2025г:

1. Toyota RAV4 - 73907 ед. (-11,4%);

2. Toyota Corolla - 70822 ед. (-26,4%);

3. Ford F-Series - 69805 ед. (+42,5%);

4. Tesla Model Y - 64400 ед. (-19,6%);

5. Honda CR-V - 53492 ед. (-25,2%);

6. Volkswagen Tiguan - 46093 ед. (+10,6%);

7. Chevrolet Silverado - 44686 ед. (-8,8%);

8. Hyundai Tucson - 44623 ед. (-9,8%);

9. Toyota Camry - 43455 ед. (-8,1%);

10. Kia Sportage - 39333 ед. (-7,7%).

Напомним:

В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 39% больше, чем в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (324 ед.).