У вересні українці придбали рекордну кількість нових авто: які марки обирали

У вересні українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто, що є рекордним результатом за останні 12 місяців.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% – ніж в серпні.

Згідно з аналітикою, вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка у п'ятеро перевищила свій торішній результат. Найближчі конкуренти – TOYOTA та VOLKSWAGEN.

До ТОП-10 вересня потрапили:

1. BYD - 989 од. (+438% до вересня 2024р.);

2. TOYOTA - 828 од. (-1%);

3. VOLKSWAGEN - 733 од. (+118%);

4. RENAULT - 471 од. (-13%);

5. SKODA - 467 од. (+5%);

6. BMW - 366 од. (-16%);

7. HYUNDAI - 347 од. (+47%);

8. ZEEKR - 248 од. (+103%);

9. MAZDA - 244 од. (+17%);

10. HONDA - 216 од. (+50%).

Зазначається, що вперше бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

Всього з початку року в країні було зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше ніж торік, інформує Укравтопром.

Нагадаємо:

У серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легковиків. З них 71% купили приватні клієнти, а 29% – юрособи.

Уряд ухвалив постанову, яка зобов'язуватиме продавців нових легкових автомобілів надавати покупцям дані про офіційні витрати пального та обсяг викидів СО₂.