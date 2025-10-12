Держбюджет отримав перші мільйони за нові ліцензії PlayCity: які компанії вже сплатили

Державний бюджет отримав 175,2 млн грн від перших нових ліцензій, які видало державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity.

Про це йдеться в повідомленні держагентства.

31,2 млн грн сплатило ТОВ "УНЛ Геймс" за перший рік дії ліцензії на онлайн-казино "Національний Кубок".

144 млн грн заплатило ТОВ "Сітікод". Воно отримало ліцензію на букмекерську діяльність під брендом "BETON".

Зазначається, що наразі кілька інших заявок на ліцензування перебувають на розгляді.

Нагадаємо:

Державне агентство PlayCity розпочало видачу ліцензій, воно отримало перші заявки.