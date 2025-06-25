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Нацбанк зобов'язав дві фінансові компанії усунути порушення

Віктор Волокіта — 25 червня, 19:50
Нацбанк зобов'язав дві фінансові компанії усунути порушення
НБУ

Нацбанк України застосував заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів до двох небанківських фінансових установ через неподання обов’язкових документів, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про ТОВ "Системний фінансовий консалтинг" та ТОВ "Компанія "Фін-Ранг".

Зазначається, що рішення про застосування заходів впливу ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 23 червня 2025 року.

ТОВ "Системний фінансовий консалтинг" та ТОВ "Компанія "Фін-Ранг" зобов’язані до 21 липня 2025 року усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила ліцензію фінансової компанії "Житло-капітал", яка відповідала за фінансування добудови об'єктів "Укрбуду".

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