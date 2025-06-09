Регулятор зупинив ліцензію фінкомпанії, пов’язаної з добудовою об’єктів "Укрбуду"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку знову зупинила ліцензію фінансової компанії "Житло-капітал", яка відповідала за фінансування добудови об'єктів "Укрбуду".

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили в травні за невиконання розпорядження про усунення порушень, зокрема через неприведення структури власності у відповідність до ліцензійних умов.

"На час зупинення дії ліцензії заборонено створення нових фондів фінансування будівництва та збільшення кількості об’єктів будівництва в раніше створених ФФБ. Також не дозволяється укладати нові договори з довірителями. Водночас, ТОВ "ФК "Житло-капітал" не звільняється від виконання обов’язків перед довірителями, з якими вже укладені договори", – йдеться у повідомленні.

Як пише liga.net, компанія зараз оскаржує попереднє рішення про зупинення ліцензії, ухвалене через підозру в використанні грошей фондів фінансування будівництва не за призначенням.

Після банкрутства будівельної корпорації "Укрбуд" більшість недобудованих об’єктів будівництва передали до "Київміськбуду". ФК "Житло-Капітал" збирала з інвесторів кошти на будівництво квартир в житлових комплексах "Укрбуду" і виступала гарантом їхнього будівництва.

Зокрема, вона була управителем фонду фінансування будівництва таких житлових комплексів Укрбуду, як "Академ Парк", "Кирилівський Гай", Lake House, "Подол Град", Solar City, Twin House і Freedom. Також компанія керує фондами будівництва ще трьох житлових комплексів ("Садочок", Bright Life, "Голосіївська Долина"), які мають інших забудовників.