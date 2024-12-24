"Харківобленерго" відчуває великий дефіцит кадрів: вимушені брати працівників без досвіду роботи

Під час повномасштабної війни колектив АТ "Харківобленерго" скоротився на 20%, власлідок чого компанія відчуває великий дефіцит кадрів.

Про це повідомляє Енергореформа з посиланням на директора з персоналу компанії Сергія Вовка.

"Ми є прифронтовою зоною, по всьому периметру якої постійно відбуваються бойові дії. У звʼязку з цим значна кількість працівників виїхала за межі регіону і ми стикнулися з дефіцитом персоналу.

З орієнтовної кількості 6 тис. персоналу ми втратили 1 200 працівників, тобто скорочення команди склало 20%. В результаті на сьогодні нами затребувані абсолютно всі спеціальності "в полі", серед яких, зокрема, електромонтери, фахівці з обслуговування кабельних мереж", – зазначив Вовк.

За його словами, підготовка кадрів для "Харківобленерго" відбувається в форматі дуальної освіти в рамках підписаних угод, зокрема, з Харківським політехнічним інститутом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, а також власними силами товариства.

За даними Вовка, у 2023 році навчання пройшли майже 1500 працівників компанії, з яких у Центрі підготовки персоналу – 1000 фахівців, у спеціалізованих навчальних закладах – понад 400 осіб. За 10 місяців 2024 року ще майже 1500 працівників пройшли відповідне навчання з підвищення кваліфікації.

"Важливою проблемою є суттєве погіршення освітнього рівня учнів шкіл та студентів після переходу на "дистанційку". Плюс величезна кількість дітей шкільного та студентського віку виїхали з країни. Ми втратили великий прошарок майбутніх спеціалістів, який треба надолужити. Тому ведемо активний пошук співробітників через Держслужбу зайнятості, соціальні мережі", – пояснив директор з персоналу.

Він додав, що на певні посади компанія бере навіть без досвіду роботи.

"Якщо людина готова працювати, то вона проходить навчання, складає іспити, і потім вже може обійняти вищу посаду, ніж та, яку ми пропонуємо їй на початку", – уточнив Вовк.

Нагадаємо:

Для відновлення електропостачання на Харківщині потрібно розмінувати 6 987 км замінованих ліній електропередач.