В Україні попит на автобуси зріс на понад 50%: найпопулярніші марки
У липні український автопарк поповнили 211 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 53% більше, ніж у липні 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 52%, торік була 62%.
Зазначається, що Найчастіше у липні вперше реєстрували:
- в частині нових автотранспортних засобів:
1. ATAMAN – 40 од.;
2. ZAZ – 25 од.;
3. ISUZU – 20 од.
- серед вживаних:
1. MERCEDES-BENZ – 40 од.;
2. VDL – 15 од.;
3. VAN HOOL – 10 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1396 автобусів (+39% до аналогічного періоду 2024р.).
З них: нових – 644 од. (+14%); вживаних – 752 од. (+69%), інформує Укравтопром.
Нагадаємо:
У червні український автопарк поповнили 154 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 11% більше, ніж у травні.