В Україні попит на автобуси зріс на понад 50%: найпопулярніші марки

У липні український автопарк поповнили 211 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 53% більше, ніж у липні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 52%, торік була 62%.

Зазначається, що Найчастіше у липні вперше реєстрували:

- в частині нових автотранспортних засобів:

1. ATAMAN – 40 од.;

2. ZAZ – 25 од.;

3. ISUZU – 20 од.

- серед вживаних:

1. MERCEDES-BENZ – 40 од.;

2. VDL – 15 од.;

3. VAN HOOL – 10 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1396 автобусів (+39% до аналогічного періоду 2024р.).

З них: нових – 644 од. (+14%); вживаних – 752 од. (+69%), інформує Укравтопром.

Нагадаємо:

У червні український автопарк поповнили 154 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 11% більше, ніж у травні.