В Украине спрос на автобусы вырос более чем на 50%: самые популярные марки

В июле украинский автопарк пополнили 211 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 53% больше, чем в июле 2024 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Доля новой техники в этом объеме составила 52%, в прошлом году была 62%.

Отмечается, что чаще всего в июле впервые регистрировали:

- в части новых автотранспортных средств:

1. ATAMAN - 40 ед;

2. ZAZ - 25 ед;

3. ISUZU - 20 ед.

- среди бывших в употреблении:

1. MERCEDES-BENZ - 40 ед;

2. VDL - 15 ед;

3. VAN HOOL - 10 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1396 автобусов (+39% к аналогичному периоду 2024г.).

Из них: новых - 644 ед. (+14%); бывших в употреблении - 752 ед. (+69%), информирует Укравтопром.

Напомним:

В июне украинский автопарк пополнили 154 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 11% больше, чем в мае.