В Украине спрос на автобусы вырос более чем на 50%: самые популярные марки
В июле украинский автопарк пополнили 211 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 53% больше, чем в июле 2024 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Доля новой техники в этом объеме составила 52%, в прошлом году была 62%.
Отмечается, что чаще всего в июле впервые регистрировали:
- в части новых автотранспортных средств:
1. ATAMAN - 40 ед;
2. ZAZ - 25 ед;
3. ISUZU - 20 ед.
- среди бывших в употреблении:
1. MERCEDES-BENZ - 40 ед;
2. VDL - 15 ед;
3. VAN HOOL - 10 ед.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1396 автобусов (+39% к аналогичному периоду 2024г.).
Из них: новых - 644 ед. (+14%); бывших в употреблении - 752 ед. (+69%), информирует Укравтопром.
Напомним:
В июне украинский автопарк пополнили 154 автобуса (вкл. микроавтобусы). Это на 11% больше, чем в мае.