Сонячні станції та землі: АРМА передали великий комплекс арештованих активів депутата

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Сталося це на підставі ухвали Дніпровського районного суду міста Києва.

До складу арештованого майна, переданого в управління АРМА, увійшли:

87 об’єктів генерації сонячної енергії

68 земельних ділянок

понад 3,5 мільйона гривень

"Передача здійснена у межах кримінального провадження, що розслідується Службою безпеки України за фактами тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема: вимагання, незаконного позбавлення волі, незаконного заволодіння транспортними засобами, незаконного поводження зі зброєю та декларування недостовірної інформації", - зазначила Олена Дума.

За даними слідства, активи належать чинному депутату однієї з міських рад. Прізвище депутата поки не оголошується.

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Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.