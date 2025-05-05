Сонячні станції та землі: АРМА передали великий комплекс арештованих активів депутата
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Сталося це на підставі ухвали Дніпровського районного суду міста Києва.
До складу арештованого майна, переданого в управління АРМА, увійшли:
- 87 об’єктів генерації сонячної енергії
- 68 земельних ділянок
- понад 3,5 мільйона гривень
"Передача здійснена у межах кримінального провадження, що розслідується Службою безпеки України за фактами тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема: вимагання, незаконного позбавлення волі, незаконного заволодіння транспортними засобами, незаконного поводження зі зброєю та декларування недостовірної інформації", - зазначила Олена Дума.
За даними слідства, активи належать чинному депутату однієї з міських рад. Прізвище депутата поки не оголошується.
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Нагадаємо:
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало конфісковані у росіян активи заводу "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна України для подальшої приватизації.