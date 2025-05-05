Солнечные станции и земли: АРМА передали большой комплекс арестованных активов депутата
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняло в управление масштабный комплекс арестованных активов депутата городского совета.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Произошло этона основании постановления Днепровского районного суда города Киева.
В состав арестованного имущества, переданного в управление АРМА, вошли:
- 87 объектов генерации солнечной энергии
- 68 земельных участков
- более 3,5 миллиона гривен
"Передача осуществлена в рамках уголовного производства, расследуемого Службой безопасности Украины по фактам тяжких и особо тяжких преступлений, в частности: вымогательства, незаконного лишения свободы, незаконного завладения транспортными средствами, незаконного обращения с оружием и декларирования недостоверной информации", - отметила Елена Дума.
По данным следствия, активы принадлежат действующему депутату одного из городских советов. Фамилия депутата пока не оглашается.
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Напомним:
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов передало конфискованные у россиян активы завода "Винницабытхим" Фонду государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации.