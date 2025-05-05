Солнечные станции и земли: АРМА передали большой комплекс арестованных активов депутата

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) приняло в управление масштабный комплекс арестованных активов депутата городского совета.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Произошло этона основании постановления Днепровского районного суда города Киева.

В состав арестованного имущества, переданного в управление АРМА, вошли:

87 объектов генерации солнечной энергии

68 земельных участков

более 3,5 миллиона гривен

"Передача осуществлена в рамках уголовного производства, расследуемого Службой безопасности Украины по фактам тяжких и особо тяжких преступлений, в частности: вымогательства, незаконного лишения свободы, незаконного завладения транспортными средствами, незаконного обращения с оружием и декларирования недостоверной информации", - отметила Елена Дума.

По данным следствия, активы принадлежат действующему депутату одного из городских советов. Фамилия депутата пока не оглашается.

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Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов передало конфискованные у россиян активы завода "Винницабытхим" Фонду государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации.