В Украине голубика подешевела за неделю на четверть, но в 2,6 раза дороже, чем в прошлом году

С конца прошлой рабочей недели голубика в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 25%.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

По данным аналитиков, основные продажи данной ягоды садоводы ведут по 220-380 грн/кг.

По словам производителей, снижение цен в данном сегменте провоцирует сразу ряд факторов.

Так, предложение ягоды на рынке по сравнению с прошлой неделей увеличилось, поскольку большинство фермеров начали массовые сборы урожая. Кроме того, давление на цены оказывает присутствие на рынке больших объемов относительно недорогих сезонных фруктов и ягод.

Отмечается, что сегодня голубика в Украине все же стоит в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Такую существенную ценовую разницу ключевые игроки рынка объясняют существенным снижением урожайности голубики в украинских хозяйствах из-за аномальных погодных условий в период созревания.

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Напомним:

Средняя цена на голубику 2024 года за мелкооптовые первые партии была на 18% выше, чем в 2023 году, но вдвое ниже цены 2025 года.