В Україні лохина вдвічі дорожча, ніж торік: що буде з цінами далі

Cередня ціна на лохину 2024 року за дрібнооптові перші партії була на 18 % вищою, ніж у 2023 році але вдвічі нижчою за ціни 2025 року.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Зазначається, що сезон збирання лохини в Україні у 2025 році стартував орієнтовно 25-26 червня, що приблизно на тиждень пізніше, ніж у попередньому сезоні, внаслідок прохолодного початку літа.

За даними аналітиків, наприкінці червня 2025 року на основних оптових ринках України спостерігалося поступове зниження цін на лохину через стрімке зростання обсягів пропозиції.

На ринку "Шувар" у Львові 27 червня ціни коливалися в межах 380–450 грн/кг, що еквівалентно 7,79–9,22 €/кг.

На київському ринку "Столичний" в м. Київ 28 червня лохину продавали за 450–500 грн/кг (9,22–10,25 €/кг), але вже 30 червня ціни знизилися до 400–480 грн/кг (8,20–9,84 €/кг).

На ринку "Початок" під Одесою 26 червня ціна сягала 480 грн/кг, або 9,84 €/кг, що стало одним із найвищих показників за період.

Аналітики зазначають, що подальше нарощування пропозиції лохини сприятиме зниженню цін протягом першого тижня липня. Водночас попит на лохину залишається стабільно високим, що підтримує ринкові ціни на відносно високому рівні.

Учасники ринку не виключають, що ціни на лохину в поточному сезоні можуть знижуватись більш стрімко, ніж в попередні, бо попит з боку споживачів може сповільнитися. Адже настільки висока ціна як зараз не сприяє споживанню лохини.

Нагадаємо:

Станом на 20 червня відпускні ціни на місцеву черешню в Україні були в середньому в 3 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.