У серпні держбюджет отримав майже 243 мільярди: основні джерела надходжень

За серпень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 242,9 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, посилаючись на дані Державної казначейської служби.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

51,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

– податку на прибуток підприємств; 46,0 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

– податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 30,7 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

– податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 23,4 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 38,0 млрд грн, відшкодовано – 14,6 млрд грн);

– податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 38,0 млрд грн, відшкодовано – 14,6 млрд грн); 26,8 млрд грн – акцизного податку;

– акцизного податку; 5,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

– рентної плати за користування надрами; 4,6 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

– ввізного та вивізного мита; 3,5 млрд грн – частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Крім цього, як інформує Мінфін, Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги (грантів) 44 млрд грн, в рамках реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

В цілому, за підсумками серпня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 314,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів, зазначає відомство.

За даними відомства, за січень-серпень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,71 трлн гривень.

Також за цей період до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,41 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки держбюджету за цей період становили 3,23 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,5 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-серпні 2025 року склали 423,5 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн надійшло у серпні, інформує Мінфін.

Нагадаємо:

За 8 місяців виконання плану надходжень податків становить 108,9%. Це майже 71 млрд грн, який додатково отримав загальний фонд державного бюджету.