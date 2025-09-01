Податкова перевиконала план надходжень на майже 71 мільярд

За 8 місяців виконання плану надходжень податків становить 108,9%. Це майже 71 млрд грн, який додатково отримав загальний фонд державного бюджету.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, за січень-серпень до загального фонду державного бюджету надійшло 868,3 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це майже +173 млрд грн (+24,9%).

Вона зазначила, що до бюджету надійшло 131,8 млрд грн.У порівнянні з серпнем 2024 року – +29,8 млрд грн (+29,3 % до факту). Зокрема:

Податок на доходи фізосіб – надійшло 30,7 млрд грн.

Податок на прибуток підприємств – 51,1 млрд грн.

Зібрано ПДВ – 38 млрд грн.

Відшкодування ПДВ – 14,6 млрд грн.

Акцизний податок — 15,6 млрд грн.

Рента – 6,1 млрд грн.

Інші надходження – 5 млрд грн.