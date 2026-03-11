В Україні порахували середню суму аліментів у 2025 році

В Україні середня сума аліментів у 2025 році становила 2,5 тис грн.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що 33 447 заяв про стягнення аліментів розглядали торік українські суди. У більшості розглянутих справ позов задовільнили.

Загалом до виплати присудили 60 млн грн — це трохи менше за 2,5 тисячі грн на справу.

Суддя Петро Тишкун пояснює: часто аліменти вибирають у форматі "мінімум на папері" або частку від офіційної зарплати. Тобто система працює, але все ж впирається в мінімалку.

Втім навіть ця сума виявилась непідйомною для деяких людей, які сплачують аліменти: наразі "висить" понад 208 тисяч боргів через несплачені аліменти.

Більшість боржників — чоловіки (91%), а на одну людину може припадати кілька справ.

Нагадаємо:

За 9 місяців 2025 року органами Державної виконавчої служби стягнуто 11,6 млрд грн аліментів, що на 2,65 млрд грн (29,4%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.