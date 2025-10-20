В Україні середня пенсія за три місяці зросла на 26 гривень – Гетманцев

В Україні середня пенсія за третій квартал 2025 року зросла лише на 26,6 грн до 6436,8 грн.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

У річному вираженні — зростання майже на 10%.

Водночас за даними Гетманцева, інфляція по країні зросла на 11,9% (у вересні 2025 року в порівнянні з вереснем 2024 року). А середня інфляція за 9 місяців 2025 року становить вже 13,9%.

"Очевидно, що зростання середньої пенсії українців не покриває інфляцію. Але насправді ситуація ще складніша — 56% пенсіонерів взагалі отримують менш як 5000 грн. Це набагато нижче фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних українців (за деякими оцінками — 7091 грн у цінах червня 2025 року)", - зазначив нардеп.

Він запевняє, що ситуацію потрібно змінювати докорінно.

"Терміново змінювати несправедливу формулу нарахування пенсій. Зокрема змінювати підхід, коли зараз у формулі обрахунку пенсії береться середня пенсія за останні три роки, а не за останній рік. Це штучно занижує пенсію", - вважає Гетманцев.

Нагадаємо:

Станом на 1 липня середня пенсія в Україні склала 6 410,2 грн. У порівнянні із 1 квітня вона збільшилась на 1,1% (+69 грн.) та стала на 10,2% (+593,6 грн) більша, ніж в аналогічний період минулого року.