В Україні лохина продовжує дешевшати

На українському ринку вже шостий тиждень поспіль знижуються оптові ціни на лохину з місцевих господарств.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За їхніми даними, виробники наприкінці минулого тижня продавали цю ягоду по 165-240 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами виробників, зниження цін у даному сегменті підтримує відразу низка факторів. Так, пропозиція на ринку лохини на даний момент досить об’ємна, оскільки вже практично всі виробники приступили до збору цієї ягоди.

Крім того, на лохину вельми стриманий попит як усередині країни, так і з боку компаній-експортерів, оскільки зараз більшість українських виробників фактично не в змозі надати оптові партії продукції експортної якості.

Також, за словами аграріїв, роздрібні мережі скоротили обсяги закупівлі лохини до мінімуму, посилаючись на вкрай невисоку зацікавленість кінцевих споживачів.

За даними аналітиків, лохина в Україні коштує в середньому на 50% дорожче, ніж роком раніше. Однак фермери практично не сумніваються у тому, що ягода дешевшатиме як мінімум до початку серпня. А інтенсивність цінового спаду безпосередньо залежатиме від активності покупців та збільшення пропозиції даної продукції на ринку.

Нагадаємо:

Cередня ціна на лохину 2024 року за дрібнооптові перші партії була на 18% вищою, ніж у 2023 році але вдвічі нижчою за ціни 2025 року.