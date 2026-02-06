Bitcoin відскочив вгору після падіння до $60 тисяч

Bitcoin відскочив від 16-місячного мінімуму в п'ятницю після тестування ключового рівня 60 000 доларів, причиною чому може бути глобальний обвал акцій технологічних компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Найбільша у світі криптовалюта піднялася на 3,3% до 65 198,20 доларів, відігравши свої втрати після падіння на 5% до мінімуму в 60 008,52 доларів на початку сесії.

Проте біткойн залишається на найнижчому рівні з жовтня 2024 року, за місяць до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, який під час передвиборчої кампанії заявляв про намір підтримувати криптовалюту.

Ефір піднявся майже на 4% до 1919,37 долара, після того як раніше в ході сесії також впав майже до 10-місячного мінімуму в 1751,94 долара.

За даними CoinGecko, світовий ринок криптовалют втратив близько 2 трильйонів доларів у вартості з моменту досягнення піку в 4,379 трильйона доларів на початку жовтня, причому тільки за останній місяць було знищено більше 1 трильйона доларів.

Біткойн був на шляху до падіння на 15% за тиждень, що збільшило його збитки за рік до 26%. Тим часом ефір прямував до тижневого падіння на 16%, збитки за рік склали майже 36%.

На настрої щодо криптовалюти вплинули останні продажі дорогоцінних металів і акцій. Наприклад, золото і срібло стали більш волатильними в результаті купівлі з використанням кредитного плеча і спекулятивних потоків.

Але деякі з цих рухів відкотилися в п'ятницю, коли тиск з боку продавців ослаб.

"Повернення біткойна до рівня 60 000 доларів не означає загибель криптовалюти, це лише рахунок, який мають сплатити казначейства та фонди, які розглядали біткойн як односторонній актив без реального контролю ризиків.

Так само як ми бачили різкі корекції в самопроголошених безпечних активах, таких як золото та срібло, коли левередж та наратив випереджали реальність", — сказав Джошуа Чу, співголова Гонконгської асоціації Web3.

Безумовно, криптовалюти вже кілька місяців перебувають у скрутному становищі, оскільки рекордний обвал у жовтні минулого року призвів до падіння біткойна з піку.

Це призвело до охолодження інтересу інвесторів до цифрових активів.

Аналітики Deutsche Bank зазначили в своїй записці, що американські спотові біткойн-ETF зазнали відтоку коштів на суму понад 3 млрд доларів у січні, після відтоку близько 2 млрд і 7 млрд доларів у грудні та листопаді відповідно.

