Bitcoin впав до найнижчого рівня з листопада 2024

Біткоїн, найбільша криптовалюта світу, 5 лютого була на межі падіння нижче ключового рівня в 70 000 доларів США.

Про це повідомляє Reuters.

Криптовалюта впала більш ніж на 3% під час азійської сесії до 70 052 долари. Це стало найнижчим падінням з листопада 2024 року.

Другий за величиною криптотокен у світі Ефір також втратив майже 2% вартості і його ціна знизилась до 2 086 доларів. Падіння ціни Ефіра нижче 2 000 доларів було найбільшим з травня минулого року.

За словами аналітиків, останнє швидке та різке падіння криптовалют відбулося через висування кандидатури Кевіна Ворша на посаду наступного голови Федеральної резервної системи США. Очікується, що він може скоротити баланс ФРС.

Біткоїн вже впав більш ніж на 7% за тиждень, довівши свої втрати за рік до майже 20%, тоді як Ефір цього року впав майже на 30%.

"Ми вважаємо, що це загальне падіння в основному обумовлене масовим виведенням коштів з інституційних ETF. З жовтня 2025 року, коли почався спад, з цих фондів щомісяця виводилися мільярди доларів", - зазначили аналітики Deutsche Bank.

Вони розповіли, що в січні з американських спотових біткоїн-ETF було виведено понад 3 млрд доларів, а в грудні та листопаді близько 2 млрд і 7 млрд доларів відповідно.

"На нашу думку, ці постійні продажі свідчать про те, що традиційні інвестори втрачають інтерес, а загальний песимізм щодо криптовалют зростає", - зазначили аналітики.

