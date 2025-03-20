В Україні змінилися обчислення доходу сім’ї для призначення субсидій

Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення усіх видів державної соціальної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Зокрема, постановою доповнено перелік виплат, які враховуються/не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно до змін:

не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім’ї призначена субсидія на найм житла;

включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримані аліменти.

Крім того, при призначенні житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору.

Постановою також встановлено, що під час обчислення середньомісячного сукупного доходу враховують також вихідну допомогу, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і грошову допомогу, що виплачується держслужбовцям.

Водночас під час обчислення середньомісячного сукупного доходу не враховуватимуть продаж єдиного транспортного засобу (механізму), який було зареєстровано на одну особу із складу сім’ї, але тільки, якщо родина доведе, що авто продали вимушено.

При цьому до середньомісячного сукупного доходу не враховується дохід від продажу, якщо гранична сума такого доходу не перевищує 200 тис грн.

Нагадаємо:

Державна податкова служба України оновила форму запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ, додавши можливість замовити документ в електронній формі.