Житло в Києві: скільки коштує оренда в різних районах міста

Експерти проаналізували, як за рік змінились ціни та попит на довгострокову оренду однокімнатних квартир у різних районах Києва.

Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

Зокрема, у Голосіївському районі Києва медіанна вартість довготривалої оренди однокімнатної квартири складає 19,5 тис. грн, що на 15% більше, ніж торік.

Порівнюючи грудень 2025 та грудень 2024, кількість оголошень про довгострокову оренду 1-кімнатної квартири у Голосіївському районі зросла на 44% до 1 293 пропозицій. Водночас попит на оренду у районі зріс незначно – на 2%.

Соломʼянський район також показує позитивну динаміку по приросту пропозицій довготривалої оренди 1-кімнатної квартири +45% (кількість оголошень станом на грудень 2025 складає 947).

Попри суттєве збільшення пропозиції, медіанна вартість оренди у районі залишилась без змін і наразі становить 15 тис. грн. Водночас попит на оренду знизився: кількість відгуків на оголошення зменшилась на 10%, зазначають аналітики.

У Дарницькому районі Києва кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир зросла на 29%. Водночас медіанна вартість оренди за рік збільшилась на 7% – до 15 тис. грн у порівнянні з груднем 2024 року. Попит на оренду знизився: кількість відгуків стала меншою майже на 20%.

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Дніпровському районі також зросла за рік незначно – лише на 4% та складає 12,5 тис. грн. Водночас кількість оголошень про оренду зросла на 25% і наразі перевищує 1 тис. Попит у цьому районі на оренду однокімнатних квартир знизився на 12%.

Як йдеться в аналітиці, найнижча ціна на довгострокову оренду однокімнатної квартири у Деснянському районі. Станом на грудень 2025 року вартість складає 9 тис. грн, що на 6% більше, ніж торік. Водночас кількість оголошень за рік зросла на 21% і становить 497, а кількість відгуків зменшилась майже на 20%.

Центральні райони Києва й надалі залишаються найдорожчими для орендарів. Зокрема, на Печерську кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир за рік зросла на 21% до 1 259 пропозицій.

Паралельно з цим медіанна вартість оренди піднялась на 11% і наразі сягає майже 42 тис. грн. Кількість відгуків на оголошення у районі також зросла на 13%.

За даними дослідження, у Шевченківському районі кількість оголошень про оренду однокімнатних квартир за рік зросла на 30% і становить майже 1 300. Медіанна вартість оренди залишилась без змін і складає 22 тис. грн. Водночас кількість відгуків на оголошення зменшилась на 2%.

У Подільському відбулось активне зростання кількості пропозицій довгострокової оренди однокімнатної квартири, а саме на 45% (станом на грудень 2025 – 925 пропозицій). Водночас медіанна вартість оренди зросла на 13% – до 18 тис. грн. Попит на оренду залишився практично незмінним: кількість відгуків на оголошення зросла лише на 1%.

Як зазначають експерти, схожа ситуація й у Святошинському районі. Тут кількість оголошень за рік зросла на 46% і станом на грудень 2025 року становить 822, тоді як медіанна вартість оренди залишилась без змін і складає 12 тис. грн. Рівень попиту за рік на оренду однокімнатних квартир у районі також залишився незмінним.

Аналітики підкреслюють, що найвищий "стрибок інтересу" орендарів зафіксовано в Оболонському районі. За рік кількість оголошень тут зросла на 37% і становить 713, а медіанна вартість оренди піднялась незначно на 4%, до 14 тис. грн.

Водночас кількість відгуків за рік збільшилась на 30%, а в середньому на одне оголошення припадає 18,4 відгука – це найвищий показник серед усіх районів Києва.

Нагадаємо:

У грудні 2025 медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні складала 4 тис. грн. Це на 14% більше, ніж наприкінці 2024. Щодо рівня пропозиції та попиту по країні фіксували спад: кількість оголошень стала меншою на 5%, а кількість відгуків на 12%.