Ужгород став найдорожчим містом для зйому кімнати

У грудні 2025 медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні складала 4 тис. грн. Це на 14% більше, ніж наприкінці 2024. Щодо рівня пропозиції та попиту по країні фіксували спад: кількість оголошень стала меншою на 5%, а кількість відгуків на 12%.

Про це йдеться у дослідженні OLX Нерухомість.

Найбільш помітні відсотки зростання цін фіксували у містах, що наближені до зони бойових дій, а саме: Миколаїв, Суми, Харків.

Тут за рік медіанна ціна оренди кімнати зросла у межах 20-25%, до 2,4-2,5 тис. грн. Більш помірний ріст, на 15%, відбувся у Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному – медіанна ціна оренди кімнати у грудні 2025 у цих містах сягнула 4 тис. грн.

"Найдорожчими" містами для оренди кімнати стали Ужгород (6 тис. грн), Львів (5 тис. грн) та Київ (4,2 тис. грн). Попри високі ціни, зростання тут склало від +5% до +10%, у порівнянні з груднем 2024.

Зниження медіанної вартості оренди кімнати, порівнюючи грудень 2025 та грудень 2024, відбулось лише у Херсоні (-21% до 1,5 тис. грн) та Чернігові (-4% до 2,2 тис. грн).

Медіанна ціна купівлі кімнати в Україні – 442 тис. грн ($10,2 тис.) станом на грудень 2025 року. Зростання вартості, у порівнянні з груднем 2024, склало +11%. Кількість відгуків майже не змінилась (+0,4%), натомість кількість оголошень – знизилась на 8% по Україні.

Найбільше зростання медіанних цін, понад 50%, на купівлю кімнат відбулось в обласних центрах заходу України. Серед них:

Ужгород , +82% до 769 тис. грн (17,7 тис. дол)

Чернівці , +70% до 759 тис. грн (17,5 тис. дол)

Івано-Франківськ , +68% до 930 тис. грн (21,4 тис. дол)

Львів , +62% до 1,2 млн грн (27,6 тис. дол)

Луцьк , +58% до 864 тис. грн (19,9 тис. дол)

Зниження медіанної вартості купівлі кімнати спостерігали у:

Запоріжжі , -5% до 232 тис. грн (5,3 тис. дол)

Полтаві , -6% до 477 тис. грн (10,9 тис. дол)

Черкасах , -3% до 501 тис. грн (11,5 тис. дол)

Нагадаємо:

Найбільшу частину зарплати (83%) за оренду однокімнатної квартири потрібно віддати в Ужгороді, а саме 19,6 тис. грн, що є найвищим показником по Україні.