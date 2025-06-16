Дрова для промышленности подорожали более чем на 20%

По итогам аукционных торгов 3-го квартала, на дрова промышленного использования цены выросли более чем на 20%.

Об этом сообщает Государственное предприятие "Леса Украины".

Отмечается, чтопрактически одинаково подорожали все сегменты - хвойные, твердолиственные, мягколиственные. Выросли в среднем до 1,55 тыс. грн/м3 цены на топливные непромышленные дрова.

"Законтрактован практически весь объем круглого леса - 98%. Дрова ПВ - 94%. Это рекорд, такого еще не было никогда", - сообщили в госпредприятии.

По их данным,наибольшая ценовая динамика, если сравнивать со 2-м кварталом, в сегменте ольхи-березы, где средние цены за куб достигли почти 8 тыс. грн/м3. Дуб пересек "психологическую отметку" в 20 тыс. грн/м3, ясень подорожал на 30% -до 6,6 тыс. грн/м3. Сосна, пихта - практически без изменений.

Говорится, что в среднем рост цен на круглые лесоматериалы замедлился - примерно 6% по сравнению со 2-м кварталом.

Напомним:

Деревоперерабатывающие предприятия по итогам биржевых торгов с поставкой во втором квартале 2025 года законтрактовали 94% деловой древесины, что является рекордным показателем.