Аналітики підрахували, де в Україні найбільше подорожчали квартири за чотири роки

Найбільший приріст медіанної вартості на купівлю 1-кімнатної квартири на вторинному ринку зафіксовано у Чернігові 83% – з 662 тис. грн у 2021 році до 1,2 млн грн цьогоріч.

Про це йдеться в дослідженні від аналітиків OLX Нерухомість.

Тернопіль із приростом у 82%: від 907 тис. до 1,65 млн грн. Вартість житла у Вінниці теж зросла суттєво на 73%: від 1,2 млн до 1,9 млн грн. Далі за темпами подорожчання медіанної вартості на купівлю 1-кімнатної квартири на вторинному ринку йдуть:

- Житомир: +58% (з 1 млн до 1,6 млн грн);

- Івано-Франківськ: +56% (з 1,1 млн до 1,9 млн грн).

За даними аналітиків, у Рівному вартість збільшилась з 1 млн до 1,5 млн грн (зростання на 49%), в Одесі – з 1,09 млн до 1,6 млн грн (47%). Столиця, попри високі ціни, "зросла в ціні" на 42% – з 2,1 млн до 3,1 млн грн.

На рівні 41% зростання показали одразу два міста – Кропивницький (від 707 тис. до 1 млн грн) та Ужгород (від 1,2 млн до 1,7 млн грн). У Чернівцях і Луцьку вартість піднялася на 37%: з 1,1 млн до 1,5 млн грн та з 1,2 млн до 1,6 млн грн відповідно. У Харкові, попри близькість до лінії фронту, зростання склало 33%: від 650 тис. грн до 871 тис. грн.

У Хмельницькому зростання склало 31% – з 994 тис. до 1,3 млн грн. Черкаси додали 28% (з 1,2 млн до 1,5 млн грн). Львів, який залишився одним із найдорожчих міст, показав приріст 25%: з 1,8 млн до 2,2 млн грн.

Водночас незначне зростання ціни на купівлю 1-кімнатної квартири відбулось у Сумах та Полтаві 5% (з 689 тис. до 725 тис.) та 7% (з 1,19 млн до 1,2 млн грн) відповідно.

Як зазначають експерти, падіння відбулось очікувано в містах, які наближені до лінії фронту:

Херсон -16% (із 716 до 608 тис. грн);

Запоріжжя -13% (із 777 тис. до 671 тис. грн);

Миколаїв -6% (із 797 тис. до 748 тис. грн);

Дніпро: -5% (із 1,1 млн до 1, 07 млн грн).

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Нагадаємо:

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За словами президентки Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Олени Гайдамахи, спостерігається поява нового портрета покупця: люди з Дніпра купують в Івано-Франківську, зачиняють квартири і їдуть назад до Дніпра. В очікуванні - якщо стане небезпечно жити, принаймні зможуть вивезти рідних у власне помешкання.