Зміни на ринку нерухомості: у покупців з'явилися нові підходи до придбання квартир

Воєнні реалії змушують українців переосмислювати підходи до придбання нерухомості, перетворюючи квартири на "подушку безпеки" для родин.

Про це повідомила президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Олена Гайдамаха, пише Укрінформ.

"З деякого часу ми спостерігаємо появу нового портрета покупця: люди з Дніпра купують в Івано-Франківську, зачиняють квартири і їдуть назад до Дніпра. В очікуванні - якщо стане небезпечно жити, принаймні зможуть вивезти рідних у власне помешкання", - пояснила експерт.

За її словами, такі покупці не планують негайного переїзду, натомість готові інвестувати значні кошти у житло, яке може залишатися порожнім місяцями чи роками. Це кардинально відрізняється від традиційного сприйняття нерухомості як джерела доходу чи місця проживання.

"Нещодавно звернулася людина, яка хоче купити квартиру в Києві на випадок, якщо в Запоріжжі стане зовсім небезпечно", – додала Гайдамаха.

Також експерт зазначила, що цей тренд створює додатковий попит на житло у відносно безпечних регіонах, незалежно від реальної потреби в житловому фонді.

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Нагадаємо:

Середня вартість квадратного метра житла в Україні на 23 червня становила близько 890 доларів США на первинному ринку та 1025 - на вторинному.

Щоб придбати власну однокімнатну квартиру на вторинному ринку в обласних центрах українцям необхідно працювати в середньому 5-7 років, відкладаючи усю зарплату.