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Зміни на ринку нерухомості: у покупців з'явилися нові підходи до придбання квартир

Віктор Волокіта — 23 червня, 16:55
Зміни на ринку нерухомості: у покупців з'явилися нові підходи до придбання квартир
Getty Images

Воєнні реалії змушують українців переосмислювати підходи до придбання нерухомості, перетворюючи квартири на "подушку безпеки" для родин.

Про це повідомила президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Олена Гайдамаха, пише Укрінформ.

"З деякого часу ми спостерігаємо появу нового портрета покупця: люди з Дніпра купують в Івано-Франківську, зачиняють квартири і їдуть назад до Дніпра. В очікуванні - якщо стане небезпечно жити, принаймні зможуть вивезти рідних у власне помешкання", - пояснила експерт.

За її словами, такі покупці не планують негайного переїзду, натомість готові інвестувати значні кошти у житло, яке може залишатися порожнім місяцями чи роками. Це кардинально відрізняється від традиційного сприйняття нерухомості як джерела доходу чи місця проживання.

"Нещодавно звернулася людина, яка хоче купити квартиру в Києві на випадок, якщо в Запоріжжі стане зовсім небезпечно", – додала Гайдамаха.

Також експерт зазначила, що цей тренд створює додатковий попит на житло у відносно безпечних регіонах, незалежно від реальної потреби в житловому фонді.

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Нагадаємо:

Середня вартість квадратного метра житла в Україні на 23 червня становила близько 890 доларів США на первинному ринку та 1025 - на вторинному.

Щоб придбати власну однокімнатну квартиру на вторинному ринку в обласних центрах українцям необхідно працювати в середньому 5-7 років, відкладаючи усю зарплату.

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Зміни на ринку нерухомості: у покупців з'явилися нові підходи до придбання квартир
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