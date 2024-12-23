Напередодні новорічних свят в Україні подорожчали помідори

Напередодні новорічних свят в Україні подорожчали імпортні тепличні помідори.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що лише з початку минулого тижня ці овочі на внутрішньому ринку подорожчали у середньому на 20%.

Станом на 22 грудня імпортні томати надходять у продаж по 80-100 грн/кг (1,91-2,38 дол./кг) залежно від якості, обсягу партії та сорту продукції.

За словами учасників ринку, минулого тижня пропозиція помідорів на ринку була обмеженою.

Місцеві комбінати практично не здійснювали поставки через завершення сезону, а імпортна продукція не задовольняла наявний попит. Тому продавці підвищили відпускні ціни на імпортні томати.

Також повідомляється, що тепличні томати в Україні вже в середньому на 12% дорожчі, ніж за аналогічний період торік.

Гравці ринку впевнені у подальшому здорожчані продукції, оскільки, попит у цьому сегменті залишається стабільно високим.

Нагадаємо:

На початку грудня в Україні подешевшали імпортні помідори після короткочасного підвищення цін. Вони надходили у продаж по 70-80 грн/кг.