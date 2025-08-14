Уряд розширив підтримку аграріїв на прифронтових територіях: що передбачається

Уряд ухвалив зміни, які розширюють фінансову допомогу сільськогосподарським виробникам на територіях можливих та активних бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як зазначає відомство, у програмі грантів на створення та розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства запроваджено єдиний ліміт компенсації вартості висадки насаджень - до 400 тис. грн за гектар для всіх культур та скасування диференціації розміру грантів залежно від культури.

Встановлено нові умови співфінансування:

до 80% вартості проєкту висадки насаджень/будівництва модульної теплиці - для суб’єктів, які зареєстровані та провадять діяльність на територіях можливих або активних бойових дій (у тому числі активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси, і для яких не визначена дата завершення), або мають у власності/користуванні земельні ділянки, з яких 80% і більше розташовано на окупованих територіях;

до 50% вартості проєкту висадки насаджень/будівництва модульної теплиці - для всіх інших грантів.

Решту витрат (відповідно не менше 20% або 50%) отримувачі покривають власними або кредитними коштами, повідомляє Мінекономіки.

За інформацією міністерства, розширено бюджетну підтримку на площі під багаторічними насадженнями: встановлено дотацію 1000 грн за 1 гектар для територій можливих бойових дій, активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Нагадаємо:

13 серпня уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням президента.