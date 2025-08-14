Правительство расширило поддержку аграриев на прифронтовых территориях: что предполагается

Правительство приняло изменения, которые расширяют финансовую помощь сельскохозяйственным производителям на территориях возможных и активных боевых действий.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как отмечает ведомство, в программе грантов на создание и развитие садоводства, ягодоводства, виноградарства и тепличного хозяйства введен единый лимит компенсации стоимости высадки насаждений - до 400 тыс. грн за гектар для всех культур и отмена дифференциации размера грантов в зависимости от культуры.

Установлены новые условия софинансирования:

до 80% стоимости проекта высадки насаждений/строительства модульной теплицы - для субъектов, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территориях возможных или активных боевых действий (в том числе активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы, и для которых не определена дата завершения), или имеют в собственности/пользовании земельные участки, из которых 80% и более расположены на оккупированных территориях;

до 50% стоимости проекта высадки насаждений/строительства модульной теплицы - для всех остальных грантов.

Остальные расходы (соответственно не менее 20% или 50%) получатели покрывают собственными или кредитными средствами, сообщает Минэкономики.

По информации министерства,расширена бюджетная поддержка на площади под многолетними насаждениями: установлена дотация 1000 грн за 1 гектар для территорий возможных боевых действий, активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Напомним:

13 августа правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов по поручению президента.