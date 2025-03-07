Інвестиції українців в ОВДП за рік збільшилися на третину

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 березня 2024 року до 1 березня 2025 року) зріс на 33% до 267 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Частка юридичних та фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком і складає на початок березня 2025 року 10,1% та 4,4% відповідно (у березні 2024 року – 8,9% та 3,6% відповідно).

Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,6%) та НБУ (36,8%).

У лютому 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 26,4 млрд грн.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у лютому дорівнювала 16,01%, у доларі – 4,54%.

Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило майже 1,5 трлн грн в еквіваленті.

Нагадаємо:

19 лютого Міністерство фінансів спільно з Національним банком України провели перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку з використанням нової функції платформи аукціонів Bloomberg.