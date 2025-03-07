Инвестиции украинцев в ОВГЗ за год увеличились на треть

Объем инвестиций юридических и физических лиц за год (1 марта 2025 года до 1 марта 2024 года) вырос на 33% до 267 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Доля юридических и физических лиц в общем объеме ОВГЗ увеличилась по сравнению с прошлым годом и составляет на начало марта 2025 года 10,1% и 4,4% соответственно (в марте 2024 года - 8,9% и 3,6% соответственно).

Наибольшая доля находится у коммерческих банков (46,6%) и НБУ (36,8%).

В феврале 2025 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 26,4 млрд грн.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в феврале равнялась 16,01%, в долларе - 4,54%.

Всего в течение военного положения от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло почти 1,5 трлн грн в эквиваленте.

Напомним:

19 февраля Министерство финансов совместно с Национальным банком Украины провели первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке с использованием новой функции платформы аукционов Bloomberg.