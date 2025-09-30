НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену Силам безпілотних систем: який номінал та дизайн

Національний банк України 30 вересня ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Сили безпілотних систем Збройних Сил України".

Про це інформує пресслужба НБУ.

Зазначається, що нова монета продовжує серію "Збройні Сили України" та вшановує внесок у захист територіальної цілісності України військовослужбовців Сил безпілотних систем Збройних Сил України, які є символом інноваційності, технологічної переваги та інтелекту українського війська.

За інформацією НБУ, нова монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

Йдеться, що головним елементом композиції реверсу монети є емблема Сил безпілотних систем Збройних Сил України – стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду сил.

Тло реверсу доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневреність та малопомітність безпілотних систем. Також по колу розміщено написи: СИЛИ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ ЗСУ (угорі) та девіз формування під час його створення: НАША ЗБРОЯ – РОЗУМ (унизу).

Дизайн реверсу монети створила Тетяна Балута, аверсу – Володимир Дем’яненко. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Сили безпілотних систем Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки, зазначає НБУ.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети "Сили безпілотних систем Збройних Сил України" буде сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет.

Придбати ролик із 25 обігових пам’ятних монет "Сили безпілотних систем Збройних Сил України" можна з 02 жовтня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банках-дистриб’юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

Нагадаємо:

24 червня Національний банк випустив нову пам'ятну монету, яка присвячена самохідній артилерійській установці (САУ) "Богдана", що наразі є одним з ключових елементів артилерійського потенціалу ЗСУ.

7 липня Нацбанк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. БПЛА Vampire", присвячена потужному багатоцільовому дрону Vampire.

5 серпня НБУ увів в обіг нову пам’ятну монету "Опішнянська кераміка", присвячену традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок ще з XVII століття.

У вересні Нацбанк присвятив пам’ятну монету видатному українському хоровому диригенту Олександру Кошицю до 150-річчя від його дня народження. Завдяки йому світ уперше почув "Щедрика", який згодом став всесвітньо відомим як Carol of the Bells.