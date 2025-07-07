НБУ випустив пам'ятну монету "Українська бавовна. БПЛА Vampire": який номінал та вигляд

Нацбанк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. БПЛА Vampire", присвячена потужному багатоцільовому дрону Vampire.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що Vampire – високоточний безпілотний літальний апарат нового покоління, розроблений українською компанією SkyFall. Перший такий дрон піднявся у повітря рівно три роки тому, 06 липня 2022 року. Він має шість гвинтів, може нести 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматися на висоту до 500 метрів і має рекомендовану дальність польоту до 15 км.

Повідомляється, що цей український гексакоптер зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько "Баба Яга" – через нищівну силу ударів.

За інофрмацією НБУ, на аверсі монети зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву.

Праворуч – підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

На реверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання – у польоті під час скидання боєприпасу.

Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети – напис VAMPIRE.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні), повідомляють в НБУ.

З 08 липня 2025 року пам’ятну монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо:

24 червня Національний банк випустив нову пам'ятну монету, яка присвячена самохідній артилерійській установці (САУ) "Богдана", що наразі є одним з ключових елементів артилерійського потенціалу ЗСУ.