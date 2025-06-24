НБУ випустив нову пам'ятну монету: чому присвячена

Національний банк випустив нову пам'ятну монету, яка присвячена самохідній артилерійській установці (САУ) "Богдана", що наразі є одним з ключових елементів артилерійського потенціалу ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що ця 155-мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ, розробленою відповідно до стандартів НАТО. Бойове хрещення вона пройшла у 2022 році в битві за острів Зміїний, продемонструвавши ефективну вогневу підтримку українських військових.

За інформацією Нацбанку, на аверсі монети зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за вогневої підтримки САУ "Богдана". Поблизу острова – стилізовані змії, які залишають територію, як символ відступу ворога.

На реверсі – САУ "Богдана" у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. На тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького.

Повідомляється, що номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

З 24 червня пам’ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана"" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ) здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

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