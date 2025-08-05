НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Опішнянська кераміка": деталі

5 серпня Національний банк увів в обіг нову пам’ятну монету "Опішнянська кераміка", присвячену традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок ще з XVII століття.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться, що на аверсі монети в центрі зображено зооморфну скульптуру "Лев" авторства Василя Омеляненка, відомого українського гончара з Опішні (елемент оздоблення – кольоровий друк). Обабіч скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури.

На реверсі представлена стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей – справжніх перлин українського народного мистецтва, які ніби виходять за межі однієї з них. У верхній частині монети – напис ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІКА.

Дизайн монети створила Аліса Іванова, скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Дем’яненко.

Як повідомляє Нацбанк, монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

З 06 серпня 2025 року пам’ятну монету "Опішнянська кераміка" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ) здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо:

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7 липня Нацбанк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. БПЛА Vampire", присвячена потужному багатоцільовому дрону Vampire.