Українці накопичили 164 тисячі боргів за час відновлення реєстрів після кібератаки РФ

Українці накопичили понад 164 тисячі нових боргів з грудня 2024 року до березня 2025 року – це період відновлення держреєстрів після масштабної кібератаки РФ.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного реєстру боржників.

Найбільше зросли борги за спецконфіскацією, стягнення майна за виконавчим документом та оплатне вилучення знаряддя правопорушення.

Наразі понад 9 млн боргів зафіксовано у реєстрі, що на 1,9% або 164 304 проваджень більше з моменту останнього оновлення у грудні 2024 року.

За цей час на 14% побільшало боргів у вигляді спецконфіскацій – це стягнення майна за рішенням суду у межах кримінальних справ.

Водночас на 7% побільшало оплатних вилучень предметів, які стали або знаряддям правопорушення, або об’єктом. Також серед "лідерів" зі зростанням на 9% стягнення майна за виконавчим документом.

Загалом найчастіше українці потрапляють до Реєстру за несплачені штрафи за порушення Правил дорожнього руху – 1,9 млн або 21,4% від загальної кількості. Ще 20%, або 1,8 млн, складають борги за адміністративні правопорушення. Замикають трійку стягнення на користь державного бюджету – 18% або 1,6 млн. Майже 75% усіх боргів припадає на чоловіків.

Нагадаємо:

19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Їхню роботу тимчасово зупинено.

Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ. І пообіцяло відносити непрацюючі найближчим часом.

735 тис нових боргів через штрафи ПДР зафіксували у 2024 році. 37% з них не були сплачені.