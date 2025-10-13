В Україні посилили вимоги до публічних закупівель: що змінилося

Уряд України посилив вимоги до включення товарів до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, який використовується у публічних закупівлях через систему Prozorro.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Відтепер виробники, які хочуть продавати свою продукцію державі, для участі в тендерах мають надавати більше документів, що підтверджують наявність мінімум 25% української складової у собівартості їхньої продукції.

"Йдеться про захист українських виробників від ситуацій, коли в Україну завозять майже готову продукцію, мінімально доопрацьовують її тут і видають за зроблену в Україні", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Щодо нових вимог до виробників, то щоб товар був включений до переліку з підтвердженим ступенем локалізації (у 2025 році це 25%), виробник повинен подати:

копію податкового додатка 4ДФ за попередній рік (із даними про доходи, податки, військовий збір, ЄСВ);

довідку про технологічні операції, що здійснюються на виробництві;

копію протоколу випробувань зразка товару, виданого акредитованою лабораторією;

підтвердження наявності матеріально-технічної бази, обладнання та персоналу.

Крім того, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України відтепер має нові повноваження:

перевіряти повноту і достовірність інформації, наданої виробниками;

аналізувати документи, на підставі яких товари включено до переліку;

здійснювати автоматизовану перевірку заявок через веб-портал;

інформувати комісію з розгляду питань діяльності електронної системи закупівель у разі виявлення невідповідностей.

