В Україні посилили вимоги до публічних закупівель: що змінилося
Уряд України посилив вимоги до включення товарів до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, який використовується у публічних закупівлях через систему Prozorro.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
Відтепер виробники, які хочуть продавати свою продукцію державі, для участі в тендерах мають надавати більше документів, що підтверджують наявність мінімум 25% української складової у собівартості їхньої продукції.
"Йдеться про захист українських виробників від ситуацій, коли в Україну завозять майже готову продукцію, мінімально доопрацьовують її тут і видають за зроблену в Україні", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.
Щодо нових вимог до виробників, то щоб товар був включений до переліку з підтвердженим ступенем локалізації (у 2025 році це 25%), виробник повинен подати:
- копію податкового додатка 4ДФ за попередній рік (із даними про доходи, податки, військовий збір, ЄСВ);
- довідку про технологічні операції, що здійснюються на виробництві;
- копію протоколу випробувань зразка товару, виданого акредитованою лабораторією;
- підтвердження наявності матеріально-технічної бази, обладнання та персоналу.
Крім того, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України відтепер має нові повноваження:
- перевіряти повноту і достовірність інформації, наданої виробниками;
- аналізувати документи, на підставі яких товари включено до переліку;
- здійснювати автоматизовану перевірку заявок через веб-портал;
- інформувати комісію з розгляду питань діяльності електронної системи закупівель у разі виявлення невідповідностей.
Нагадаємо:
Уряд збільшив термін, протягом якого роботодавці з прифронтових та найбільш постраждалих від повномасштабної війни регіонів будуть отримувати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.