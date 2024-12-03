В "Укрпошті" розповіли, коли почнуть виплачувати "тисячу Зеленського"

"Укрпошта" з 4 грудня 2024 року почне виплати пенсіонерам та людям з інвалідністю за програмою зимова "єПідтримка".

Про це повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.

"З 4 грудня Укрпошта починає виплати за програмою зимова "єПідтримка". Ми не зосереджуємось на питаннях, чи варто, чи ні, а акцентуємо увагу на тому, кому, де і як будемо виплачувати ці кошти та що для цього потрібно", - йдеться в повідомленні.

Так, "Укрпошта" забезпечуватиме виплати за програмою для понад 2 млн українців – пенсіонерів та інвалідів 1 і 2 групи, які отримують свої соціальні виплати через поштового оператора.

Нарахування зимової "єПідтримки" відбудеться автоматично за списками, переданими Укрпошті Міністерством соціальної політики України та Міністерством економіки України.

Очільник компанії також підкреслив, що ця виплата не може бути отримана готівкою.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.

Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової "єПідтримки": кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

Більше 2,5 мільйонів українців подали заяви про Зимову єПідтримку 1 грудні. Це рекорд для цифрових сервісів