Студенти-контрактники можуть отримати грант на оплату навчання: за яких умов

Студенти-контрактники, які вступили до університетів цьогоріч, можуть отримати освітній грант на оплату навчання.

Про це інформує "Дія".

Розмір гранта залежить від бала з НМТ з будь-яких двох предметів та коефіцієнта спеціальності:

150+ балів — грант від 17 000 грн;

170+ балів — грант від 25 000 грн.

Для вступників 2025 року:

Розпочинайте навчання, підтверджуйте сертифікат у застосунку "Дія" до 25 жовтня.

Щоб подати заявку на отримання гранту:

Оновлюєте та запускаєте "Дію" — Сертифікат на навчання — Отримати грант — підтвердьте Дія.Підписом. Коли університет отримає кошти, "Дія" надішле сповіщення — до 1 грудня та до 1 квітня за кожен семестр.

"Вже заплатили за навчання, а потім отримали грант? Зверніться до закладу освіти, щоб повернути сплачені кошти", – зазначили в "Дії".

