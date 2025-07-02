На 37% побільшало судових рішень про корупцію: як за це найчастіше карають

За 5 місяців 2025 року українські суди винесли 2 032 рішення про корупцію. Це на 37% більше, ніж у відповідний період торік, проте все ще менше, ніж до початку великої війни.

Про це повідомляє "Опендатабот" з посиланням на дані Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Йдеться, що кількість рішень поступово зростає після великого спаду після початку повномасштабної у 2022–2023 роках. Тоді подання декларацій було необов’язковим та відтермінованим, річна кількість рішень скоротилася майже втричі.

Майже 5 тисяч рішень винесли суди після повернення обов’язкового подання декларацій у термін у 2024 році. До слова, тоді мали подати також декларації й за попередні роки, якщо це не було зроблено раніше, підкресили в "Опендатабот".

Як йдеться в дослідженні, найактивніше карають за корупційні правопорушення суди у Вінницькій області – там уже винесли 182 рішення, це 9% від загальної кількості. Наслідують Одеська (168), лідер минулих років – Львівська (147), а також Дніпропетровська (116) та Київська (115) області.

Зазначається, що понад 73% усіх рішень цьогоріч стосуються статті щодо порушення вимог фінансового контролю – 1487. Іншими словами, посадовці не подають або подають з порушеннями свої декларації. За рік таких рішень побільшало у 5 разів – ймовірно, перевірили декларації, що накопичилися за попередні періоди.

Натомість рішень за хабарі, поменшало майже удвічі – до 347. А за порушення, пов’язані з конфліктом інтересів, суди карають майже на 80% рідше. Цьогоріч це лише 70 рішень.

Як повідомляє "Опендатабот", у переважній більшості випадків – 97% – корупціонерам призначають просто штраф. Реальні терміни ув’язнення отримали лише 44 особи. Суми штрафів залежать від порушення та мають чималий розбіг: від 850 грн до 680 тисяч грн. Те саме стосується й термінів позбавлення волі за корупцію: від 1 до 10 років.

Нагадаємо:

Станом на 29 жовтня 2024 року з початку великої війни в Україні було винесено 6877 вироків за корупційні правопорушення, що значно менше порівняно з довоєнними показниками.