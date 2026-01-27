Банки оцінили можливості кредитування українців та бізнесу у 2026 році

В Україні банки зберегли оптимістичні настрої стосовно розвитку кредитування: понад три чверті з них планують збільшити кредитування бізнесу, а баланс відповідей про зростання обсягів кредитування домогосподарств став найвищим з початку 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку України за результатами опитування про умови банківського кредитування.

Банки очікують у I кварталі 2026 року на збільшення попиту, як на всі види корпоративних кредитів, так і на іпотечні та споживчі кредити.

Боргове навантаження підприємств респонденти оцінили як середнє, домогосподарств – як низьке.

Зазначається, що для бізнесу і населення торік тривало пом'якшення кредитних стандартів. Надалі банки планують і надалі їх пом'якшувати, крім стандартів на іпотеку.

Попит на кредити бізнесу та населення зростав як впродовж ІV кварталу 2025 року, так і загалом увесь минулий рік.

Рівень схвалення заявок для кредитів підприємствам зростав три квартали поспіль для всіх видів позик бізнесу, крім валютних.

Також зріс рівень схвалення заявок на споживчі кредити, а на іпотеку – не змінився.

