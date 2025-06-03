Безпрецедентна криза: втрати аграріїв Херсонщини перевищили мільярд

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулась до прем’єр-міністра і міністра аграрної політики та продовольства України з проханням негайно надати державну підтримку господарствам Херсонської області, які зазнавали збитків через посуху.

Про це повідомила пресслужба ВАР.

В асоціації наголосили, що аграрії Бериславського району Херсонської області, які три роки поспіль працюють під постійною загрозою окупації, обстрілів і мінування, стикнулися з рекордною посухою.

"Сьогодні виникла криза безпрецедентного масштабу.

Сільгоспвиробники Херсонщини зіштовхнулися з наслідками катастрофічної посухи (такої посухи аграрії не пам’ятають за всі роки незалежності України), спричиненої: різкою кліматичною зміною після знищення Каховського водосховища; аномально високими температурами в березні; практично повною відсутністю опадів навесні; пізніми квітневими заморозками", - зазначається у зверненні.

За попередніми оцінками, у регіоні загинуло понад 55 тис. гектарів посівів, а прямі збитки вже перевищили 1 млрд грн. Ситуація, що склалася, загрожує економічній та соціальній стабільності регіону.

"У багатьох господарствах повністю знищена насіннєва база, восени немає чим сіяти, частина підприємств вже перебуває на межі банкрутства і без наявності державної підтримки призведе до повного їх банкрутства та втрати робочих місць.

Це матиме жахливі наслідки для Херсонщини, оскільки неможливість ведення сільського господарства призведе до обезлюднення цієї місцевості, як непридатної для життя, що суттєво ускладнить ЗСУ виконання завдань по її захисту від російської агресії", - підкреслило бізнес-об`єднання.

Аграрна рада закликала уряд негайно надати державну підтримку господарствам Херсонської області задля їх порятунку.

Нагадаємо:

За останні три роки українські аграрії втратили значну частину техніки.